Почти на 6% выросли реальные доходы россиян в апреле

22:48, 22 мая 2018, ПАИ

Реальные доходы россиян выросли в апреле текущего года до 5,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года - на 3,8%», - заявили в ведомстве.

Денежные доходы в среднем на душу населения в апреле увеличились в годовом выражении на 8,2% - до 33 тысяч 70 рублей. А среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам апреля составила 43 тысячи 550 рублей, что на 10,4% выше, чем годом ранее.

Также Росстат отмечает, что численность безработных в России в апреле, по предварительным данным, составила 3 млн 710 тысяч человек, или 4,9% экономически активного населения. Всего же численность экономически активного населения в апреле составила 76 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.