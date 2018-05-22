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Общество

Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) удовлетворил прошение об отставке настоятеля Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихона (Секретарёва). «21 мая с.г. Наместник монастыря архимандрит Тихон подал прошение митрополиту Тихону об увольнении от должности по состоянию здоровья. Сегодня прошение было удовлетворено. Просим молитв о здравии т.б. архим. Тихона», - сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Тихон (Секретарёв)

Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что митрополит Тихон (Шевкунов), 14 мая назначенный главой псковской митрополии, в качестве своей резиденции в регионе избрал именно Псково-Печерский монастырь. По информации источника ПАИ, не исключено, что Тихон (Шевкунов) будет совмещать должности митрополита и наместника одного из самых известных православных монастырей.

Архимандрит Тихон (Секретарёв) родился 24 января 1955 года в семье священника в Подмосковье. С 1976 года - в братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 23 августа того же года пострижен в монашество, затем 28 августа рукоположен во иеродиакона и 19 сентября - в иеромонаха. Около десяти лет исполнял послушание благочинного монастыря. С 1992 года проходил послушание катехизатора и преподавателя Псковского духовного училища. С 17 августа 1995 года - наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

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