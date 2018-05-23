Всемирный день черепахи отмечается 23 мая

09:34, 23 мая 2018, ПАИ

23 мая во всем мире отмечается Всемирный день черепахи, сообщает сalend.ru.

Этот праздник зародился в 2000 году по инициативе американского общества спасения черепах. Данная организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

В последние годы день черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.).

Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением.