Искать клады и собирать целебные травы советует 23 мая народный календарь

08:57, 23 мая 2018, ПАИ

23 мая по народному календарю наступил Симон Посев, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память Симона Кананита (Зилота) — одного из учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Также имеются сведения о том, что апостол Симон побывал и в Британии. Симон Канонит принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа.

День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Предки смотрели на землю с благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.

В то же время день Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно было в определенное время и с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.

На Симона обращали особое внимание на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.