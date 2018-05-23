0
12:20
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу
12:17
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
10:19
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
10:05
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
09:47
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
23:03
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря
21:26
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
Еще новости
Общество

Прокуратура приглашает псковичей принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!»

Прокуратура Псковской области приглашает представителей молодежи принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!»

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Соорганизаторы - компетентные органы государств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в интернете.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу
23 мая 2018
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу 1
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
23 мая 2018
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
23 мая 2018
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
23 мая 2018
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) 1
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
23 мая 2018
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря
22 мая 2018
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря 1
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
22 мая 2018
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым
22 мая 2018
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым

Идет загрузка...