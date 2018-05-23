Прокуратура приглашает псковичей принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!»

09:21, 23 мая 2018, ПАИ

Прокуратура Псковской области приглашает представителей молодежи принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции!»

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Соорганизаторы - компетентные органы государств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в интернете.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).