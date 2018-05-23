0
12:20
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу
12:17
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
10:19
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
10:05
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
09:47
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
23:03
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря
21:26
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
Еще новости
Общество

Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова

«Псков - мой родной город. Я очень хочу что-нибудь сделать для него», - сказала в прямом эфире телепередачи «Доброе утро!» на Первом канале актриса театра и кино Юлия Пересильд.

Юлию пригласили на эфире, чтобы она рассказала о своей работе в картине по мотивам книги Сергея Лукьяненко «Черновик». Премьера фильма состоится 25 мая. Однако актриса не упустила возможности упомянуть и о том, что 24 мая на сцене Театра Наций в рамках фестиваля «Черешневый лес» состоится показ спектакля Псковского театра драмы «Каштанка». После ремарки о том, что Юлия хочет что-нибудь сделать для города, она отметила: «Что я могу... Вот поставила спектакль».

Напомним, премьера «Каштанки» на сцене театра в Пскове состоялась 7 февраля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу
23 мая 2018
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу 1
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
23 мая 2018
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
23 мая 2018
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
23 мая 2018
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) 1
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
23 мая 2018
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря
22 мая 2018
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря 1
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
22 мая 2018
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым
22 мая 2018
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым

Идет загрузка...