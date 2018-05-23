Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова

10:19, 23 мая 2018, ПАИ

«Псков - мой родной город. Я очень хочу что-нибудь сделать для него», - сказала в прямом эфире телепередачи «Доброе утро!» на Первом канале актриса театра и кино Юлия Пересильд.

Юлию пригласили на эфире, чтобы она рассказала о своей работе в картине по мотивам книги Сергея Лукьяненко «Черновик». Премьера фильма состоится 25 мая. Однако актриса не упустила возможности упомянуть и о том, что 24 мая на сцене Театра Наций в рамках фестиваля «Черешневый лес» состоится показ спектакля Псковского театра драмы «Каштанка». После ремарки о том, что Юлия хочет что-нибудь сделать для города, она отметила: «Что я могу... Вот поставила спектакль».

Напомним, премьера «Каштанки» на сцене театра в Пскове состоялась 7 февраля.