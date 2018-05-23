Сотрудники стругокрасненских школ и детсада по требованию прокурора освоили навыки оказания первой помощи

09:40, 23 мая 2018, ПАИ

По требованию прокуратуры сотрудники образовательных учреждений Стругокрасненского района прошли обучение по программе «Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Стругокрасненской, Новосельской и Владимирской школах, а также в Детском саду № 1 не было организовано обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, не обеспечено наблюдение за здоровьем обучающихся, ответственные лица по оказанию первой помощи не назначены.