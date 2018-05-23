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Общество

Около 93 млрд рублей одолжили россияне государству в 2017 году

В 2017 году жители России одолжили государству 92,9 млрд рублей, купив облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Банка России.

По мнению экспертов, причинами вложений в ОФЗ стали рост финансовой грамотности среди населения, активное открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и снижении ставок по вкладам, на фоне которых вложения выглядят привлекательнее.

Кроме того, средняя доходность по рублевым вкладам составляет 6,96% годовых, а некоторые выпуски ОФЗ позволяют получить доходность около 8%.

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