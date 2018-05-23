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Общество

1% россиян болеет шизофренией

В России 1% жителей болеет шизофренией. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доктора медицинских наук, главврача психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева, главного психиатра Москвы Георгия Костюка.

По его словам, болезнь является самым редким заболеванием. «Это число одинаково для всех времен и народов», - добавил Георгий Костюк.

При этом специалист подчеркнул, что «в нашем обществе обращение к психиатру не поощряется. Это всегда стигматизация. Плюс люди боятся, что их «залечат, подсадят на лекарства, превратят в овощ, поставят на учет и испортят карьеру».

Георгий Костюк также рассказал, что в России может появиться «служба по защите прав душевнобольных».

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