«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха заработает в Псковской области

09:59, 23 мая 2018, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области уведомляет о проведении с 28 мая по 11 июня (кроме субботы и воскресенья) тематической горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Для консультаций по заявленной теме можно будет обратиться в период проведения горячей линии с 9:00 до 18:00 по следующим телефонам:

- в Пскове: по детским товарам 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03, 8(8112)62-16-63; по детскому отдыху 8(8112)72-18-02

- в Великих Луках: по детским товарам 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01; по детскому отдыху 8(81153) 7-62-42

- в Невеле и Опочке: по детским товарам 8(81151) 2-54-02, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23; по детскому отдыху 8(81151) 2-60-50, 8(81146) 2-13-67

- в Острове: по детским товарам 8(81152) 3-19-27; по детскому отдыху 8(81152) 3-20-07.