0
12:20
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу
12:17
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
10:19
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
10:05
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
09:47
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
23:03
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря
21:26
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
Еще новости
Общество

Лишение свободы грозит палкинскому пенсионеру за фиктивную прописку иностранцев

До трех лет лишения свободы грозит 67-летнему палкинскому пенсионеру за фиктивную прописку иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Палкинского района.

В ходе дознания было установлено, что 20 октября 2017 года палкинский пенсионер фиктивно поставил на учет по месту пребывания четырех знакомых граждан Армении в своем доме, непригодном для проживания по причине отсутствия электричества и ненадлежащего состояния кровли и стен.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время дознаватель ОД МО МВД России «Печорский» проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция инкриминируемой пенсионеру статьи 322.3 УК РФ предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 3 лет, лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок до 3 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу
23 мая 2018
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу 1
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
23 мая 2018
Анна Костикова стала обладателем сертификата в псковский клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
23 мая 2018
Юлия Пересильд: Хочу что-нибудь сделать для Пскова
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
23 мая 2018
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) 1
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
23 мая 2018
24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря
22 мая 2018
Митрополит Тихон принял отставку настоятеля Псково-Печерского монастыря 1
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
22 мая 2018
Как предупредить кражи велосипедов рассказали в псковской полиции
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым
22 мая 2018
Псковская областная библиотека объявила сезон летнего чтения открытым

Идет загрузка...