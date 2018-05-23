Лишение свободы грозит палкинскому пенсионеру за фиктивную прописку иностранцев

11:30, 23 мая 2018, ПАИ

До трех лет лишения свободы грозит 67-летнему палкинскому пенсионеру за фиктивную прописку иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Палкинского района.

В ходе дознания было установлено, что 20 октября 2017 года палкинский пенсионер фиктивно поставил на учет по месту пребывания четырех знакомых граждан Армении в своем доме, непригодном для проживания по причине отсутствия электричества и ненадлежащего состояния кровли и стен.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время дознаватель ОД МО МВД России «Печорский» проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция инкриминируемой пенсионеру статьи 322.3 УК РФ предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 3 лет, лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок до 3 лет.