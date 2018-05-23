Две золотые медали на чемпионате ФСИН России по стрельбе из боевого оружия завоевали псковичи
Спортсмены Псковского филиала академии ФСИН России завоевали две золотые медали на чемпионате ФСИН России по стрельбе из боевого оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала академии.
Всего в соревнованиях приняли участие 550 сотрудников территориальных органов и образовательных организаций УИС из 60 регионов России. Соревнования проходили в Москве, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». В течение недели участники состязаний демонстрировали свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Спортсмены Псковского филиала академии приняли участие в соревнованиях в составе команды академии ФСИН России, которая по итогам чемпионата стала победителем среди образовательных организаций ФСИН России.
В личном первенстве в упражнении ПБ-8 старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии ФСИН России Алексей Яковлев завоевал «золото», выполнив норматив мастера спорта России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. А курсант Псковского филиала академии Евгения Клюквина стала первой в упражнении ПБ-2.
Отмечается, что победители и призеры чемпионата награждены медалями и почетными грамотами.