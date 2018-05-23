Две золотые медали на чемпионате ФСИН России по стрельбе из боевого оружия завоевали псковичи

14:17, 23 мая 2018, ПАИ

Спортсмены Псковского филиала академии ФСИН России завоевали две золотые медали на чемпионате ФСИН России по стрельбе из боевого оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала академии.

Всего в соревнованиях приняли участие 550 сотрудников территориальных органов и образовательных организаций УИС из 60 регионов России. Соревнования проходили в Москве, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». В течение недели участники состязаний демонстрировали свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Спортсмены Псковского филиала академии приняли участие в соревнованиях в составе команды академии ФСИН России, которая по итогам чемпионата стала победителем среди образовательных организаций ФСИН России.

В личном первенстве в упражнении ПБ-8 старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии ФСИН России Алексей Яковлев завоевал «золото», выполнив норматив мастера спорта России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. А курсант Псковского филиала академии Евгения Клюквина стала первой в упражнении ПБ-2.

Отмечается, что победители и призеры чемпионата награждены медалями и почетными грамотами.