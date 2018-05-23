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Общество

Акция «Кому на селе жить хорошо или сельская семья на Псковщине» пройдёт в Печорах

26 мая в 15:00 в районном Центре культуры города Печоры (улица Свободы, 29) пройдет областная социально-культурная акция «Кому на селе жить хорошо или сельская семья на Псковщине», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре. 

Цель акции - укрепление семейных традиций, формирование позитивного отношения молодого поколения к жизни на селе, создание условий для творческого общения семей, обмена опытом по организации досуга, ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.

В мероприятии примут участие 15 семей из 11 районов Псковской области. Это многодетные и молодые семьи, семейные династии, фермерские семьи, семьи ремесленников и семьи, представляющие национальные диаспоры региона.

В рамках акции будет организована экскурсия для участников в Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. В 15:00 в Центре культуры откроется семейная выставка «А чем увлекаетесь вы?», на которой будут представлены картины самодеятельных художников, изделия декоративно-прикладного творчества, фотоработы.

В 15:20 начнется концертно-тематическая программа «Дружная семья общим делом сильна», в которой семьи-участники продемонстрируют свои творческие номера.

В 16:30  начнется презентация семейных блюд и угощений.

В завершение организаторы вручат участникам памятные дипломы и сувениры.

В рамках акции с 12:00 до 17:00 ведущие мастера декоративно-прикладного творчества города Печоры проведут мастер-классы.

Данный проект реализует Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета региона по культуре с 2000 года.

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