Санкционные сыр, редиску, яблоки и цыплят не пропустили через границу в Псковской области

10:39, 23 мая 2018, ПАИ

В Псковской области пограничники пресекли попытки незаконного ввоза санкционных сыра, редиса, яблок и цыплят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В частности, в районе населенного пункта Лобок Невельского района пограничники остановили автомобиль марки «Пежо-Боксер», в котором обнаружили 400 килограммов белорусской сырной продукции без необходимых товарно-сопроводительных документов. По предварительной оценке, стоимость груза составила около 140 тысяч рублей.

У поселка Стайки пограничники задержали 50-летнего россиянина, незаконно перевозившего 2 тонны редиса ориентировочной стоимостью порядка 100 тысяч рублей без установленных фитосанитарных сертификатов.

Аналогичные документы не смог предъявить и 62-летний житель Белоруссии, которого задержали при пересечении государственной границы с живым грузом в автомобиле. Он попытался незаконно ввезти в Россию 400 цыплят.

Еще одно задержание произошло в районе населенного пункта Альшуты, где пограничники выявили четыре автомобиля с яблоками польского происхождения. Общий вес груза превысил 25 тонн, фитосанитарные сертификаты и товарно-сопроводительные накладные на него также отсутствовали.

Всю задержанную продукцию в установленном порядке передали сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт- Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.