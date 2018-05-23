24 мая в Пскове ограничат продажу алкоголя

09:47, 23 мая 2018, ПАИ

24 мая, в день проведения в школах Пскова «последних звонков», в городе ограничат продажу алкоголя. Запрет на продажу спиртного вводится в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

В соответствии с постановлением администрации Пскова, размещённым на сайте муниципалитета, 24 мая утверждено в качестве единого дня проведения «последних звонков» в школах муниципалитета.

В этой связи алкоголь в розничных магазинах невозможно будет приобрести с 11:00 24 мая до 11:00 25 мая. Кафе и ресторанов эти ограничения не коснутся.