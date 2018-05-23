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Общество

26 и 27 мая в Пскове пустят дополнительные автобусы на кладбища

26 и 27 мая в Пскове пустят дополнительные автобусы на кладбища, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В эти дни с 9:00 до 15:00 будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2». 26 мая - с интервалом движения 15 минут, 27 мая - с интервалом движения 6-8 минут. Стоимость проезда – 23 рубля. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

26 и 27 мая будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20. Рейсы от кладбища –  в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

27 мая будет организовано дополнительное движение автобуса № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала –  в 9:45, 10:45, 12:00, 13:00.

Рейсы от кладбища – в 10:15, 11:15, 12:30, 13:30. Стоимость проезда – 23 рубля. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

27 мая движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам, представленным в таблице:

Заезды в «Сады – Черские», «Ветеран» - по расписаниям воскресенья.

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