33 случая ВИЧ-инфекции зафиксировали в Псковской области за последние 4 месяца

10:55, 23 мая 2018, ПАИ

За последние 4 месяца 2018 года в Псковской области зафиксировали 33 случая ВИЧ-инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Ираида Сивачёва в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ираиды Сивачевой, в Псковской области ВИЧ-инфекция наиболее часто выявляется у социально-адаптированных слоёв населения, у людей, которые имеют стабильную работу и живут в достатке. Она также отметила, что в России принята стратегия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и к 2030 году количество случаев инфицирования должно уменьшиться.

«Мы продолжаем оставаться регионом с низким показателем заболевания ВИЧ, распространённость в 5 раз ниже, чем по России», - рассказала Ираида Сивачева и добавила, что Псков должен выйти на понятие «город, свободный от СПИДа» по аналогии с Берлином, Парижем и Буэнос-Айросом.

Кроме того, Ираида Сивачева подчеркнула, что в связи с тем, что заболевание не имеет четких клинических проявлений, поставить диагноз очень сложно. Поэтому тестирование является неотъемлемой частью для постановки диагноза и в этом году в Псковской области 24% зарегистрированного населения должны пройти проверку. За последнюю неделею были протестированы 612 человек, среди которых двое мужчин 47 и 49 лет оказались инфицированными.

«Люди возмущаются, когда им предлагают пройти тестирование. Тестирование позволяет выявить всё на ранних этапах», - заявила главврач.

Ираида Сивачева также рассказала, что в Центре проходит лечение больше 64% населения региона, а терапия предоставляется всем пациентам. На лечение было выделено около 1 млн рублей.

По ее словам, в прошлом году 30 детей родились от женщин с ВИЧ, 29 получили профилактику во время родов. 20 женщин рожали повторно, некоторые уже были ВИЧ-инфицированными.