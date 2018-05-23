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Общество

За долг в 170 тысяч рублей по зарплате перед бухгалтером пскович предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет директор компании «Лидер-Балт» за долг в 170 тысяч рублей по зарплате перед бухгалтером. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Во второй половине 2016 года обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, на протяжении полугода полностью не выплачивал заработную плату бухгалтеру. В результате задолженность перед ней составила более 170 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на принадлежащее обществу имущество, рыночная стоимость которого эквивалентна долгу по заработной плате.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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