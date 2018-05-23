Наркодиспансер: Псковские подростки травятся синтетическими наркотиками из Китая

11:12, 23 мая 2018, ПАИ

Псковские подростки травятся синтетическими наркотиками из Китая, вызывающими сильнейшие психотические расстройства, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» заместитель главного врача по детской наркологии ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам медика, если раньше в регионе преобладали инъекционные наркотики, то теперь у подростков популярны наркотические психостимуляторы. «Фиксируются случаи употребления «синтетики» 15-летними детьми», - добавила Татьяна Антонова.

Она отметила, что по данным на первый квартал 2018 года, в Псковской области зарегистрированы 647 человек с диагнозом «наркомания». При этом среди них нет ни одного псковича младше 18 лет. В употреблении наркотиков уличены ещё 746 человек. Особенно распространены наркотики в Псковском, Гдовском, Невельском районе, в Опочке, Пскове и Великих Луках. «В целом уровень наркомании у нас ниже, чем по России, преобладает алкоголизм», - уточнила Татьяна Антонова.

Врач добавила, что в учебных заведениях проходит тестирование, проводятся медицинские осмотры, также молодых людей перед отправкой в армию также обследуют на употребление наркотиков. «Раньше каждый пятый отказывался от тестирования, но вот уже по итогам 2017 года охват подростков и учащихся стал выше», - констатировала Татьяна Антонова и отметила, что в октябре начнется новая волна тестирований в Пскове и области. Планируется провести порядка 4 тысяч исследований.