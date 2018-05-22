Более 200 наркопреступлений зарегистрированы в Псковской области с начала года

12:45, 23 мая 2018, ПАИ

208 преступлений, связанных незаконным оборотом наркотиков, зарегистрированы в Псковской области с начала года. За аналогичный период прошлого года из было выявлено 177. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Титов также отметил, что в текущем году зафиксированы 150 фактов сбыта наркотиков (в прошлом году — 69). По его мнению, увеличение количества выявленных случаев сбыта наркотиков связано с появлением бесконтактного способа совершения таких преступлений. Так, Сергей Титов сообщил, что с августа 2017 года в регионе преобладает бесконтаткный сбыт наркотиков через Интернет. «Чаще всего таким образом сбывают соль и спайсы», - добавил он. Как правило, добавил выступающий, организаторы бесконтактного сбыта не проживают на территории РФ, используют криптовалюты и биржи по обмену криптовалюты.

Кроме того, Сергей Титов рассказал, что наиболее распространёнными наркотиками в регионе являются марихуана, гашиш и конопля. «Метадон и фентанил в регионе употребляют инъекционно бывшие героинщики. Сейчас таких людей не так много», - отметил он и добавил, что в регионе зарегистрированы случаи употребления наркотиков среди военнослужащих, врачей и водителей автобусов.

Также Сергей Титов подчеркнул, что правоохранительные органы плотно работают по сбытчикам. Он рассказал, что очень часто сбытом наркотиков занимаются обеспеченные и образованные люди, которые зарабатывают на этом очень большие деньги – порядка 500 тысяч рублей в месяц. Сергей Титов напомнил, что в регионе были арестованы 14 участников организованного преступного сообщества, занимающегося распространением наркотиков. «Многие участники этой группы - студенты вузов, преподаватели юридических факультетов. Это обеспеченные граждане, которые зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Теперь участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы», - сообщил он.