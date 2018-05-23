Минкультуры РФ предложило ограничить Booking.com в России
Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России, сообщает РБК.
По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».
«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», - приводит РБК слова представителя Ростуризма.