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Общество

Минкультуры РФ предложило ограничить Booking.com в России

Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России, сообщает РБК.

По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».

«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», - приводит РБК слова представителя Ростуризма.

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