Около 100 граффити о продаже наркотиков закрасили в Пскове

12:04, 23 мая 2018, ПАИ

В Пскове закрасили около 100 граффити с рекламой продажи наркотических веществ. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он также рассказал, что домоуправлающим компаниям вынесли 158 предписаний о ликвидации надписей.

Сергей Титов подчеркнул, что не все граффити достоверны, часть из них являются рекламой магазинов-мошенников.