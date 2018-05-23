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Общество

Около 100 граффити о продаже наркотиков закрасили в Пскове

В Пскове закрасили около 100 граффити с рекламой продажи наркотических веществ. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он также рассказал, что домоуправлающим компаниям вынесли 158 предписаний о ликвидации надписей.

Сергей Титов подчеркнул, что не все граффити достоверны, часть из них являются рекламой магазинов-мошенников.

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