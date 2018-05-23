С литературой об эпохе князя Довмонта познакомятся псковичи 3 июня

12:07, 23 мая 2018, ПАИ

На историческом празднике «Довмонт Псковский» гости смогут познакомиться с литературой об эпохе князя Довмонта. Выставку книг подготовит Псковская областная научная библиотека, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Напомним, праздник состоится 3 июня с 10:00 до 18:00 на набережной Псковы (улица Милицейская) и будет состоять из 5-х основных площадок. В их числе исторический двор - площадка исторической реконструкции X-XVI веков (памяти псковских князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея); ремесленный двор - площадка псковских ремесленников, торговые ряды; музыкальный двор - сцена для выступления фолк коллективов и коллективов Пскова; зрелищный двор - интерактивная площадка; сытный двор - таверна.

Официальное открытие запланировано на 12:00. Князь Довмонт с дружиной появится на основной площадке. Клубы исторической реконструкции подготовили показательные выступления.