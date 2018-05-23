До +25 градусов тепла ожидается 24 мая в Псковской области

15:35, 23 мая 2018, ПАИ

24 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +20 до +25.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.