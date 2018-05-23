Григорий Турчин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

13:02, 23 мая 2018, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин сегодня, 23 мая, поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Елену Попову, которая проживает на его округе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат пожелал псковичке здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких людей, долгих лет жизни и вручил поздравительный адрес от главы города и цветы: «Мы благодарны вам за трудовой подвиг, подвиг, который является примером для нашей молодежи!» – сказал он.

Григорий Турчин также поздравил Елену Попову с рождением правнука Дмитрия, который появился на свет в канун ее 90-летия.

Представитель администрации Псковской области присоединился к поздравлениям, зачитал поздравительную открытку от президента РФ Владимира Путина и вручил цветы и подарок от имени руководителя региона.