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Общество

Григорий Турчин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин сегодня, 23 мая, поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Елену Попову, которая проживает на его округе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат пожелал псковичке здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких людей, долгих лет жизни и вручил поздравительный адрес от главы города и цветы: «Мы благодарны вам за трудовой подвиг, подвиг, который является примером для нашей молодежи!» – сказал он.

Григорий Турчин также поздравил Елену Попову с рождением правнука Дмитрия, который появился на свет в канун ее 90-летия.

Представитель администрации Псковской области присоединился к поздравлениям, зачитал поздравительную открытку от президента РФ Владимира Путина и вручил цветы и подарок от имени руководителя региона.

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