Псковские туристы откроют сезон 25 мая

13:14, 23 мая 2018, ПАИ

С 25 по 27 мая в районе деревни Раково Печорского района состоится Псковский городской слет туристов «Открытие сезона 2018» имени В. Е. Анашкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском клубе туристов.

К участию в слёте допускаются команды предприятий, учебных заведений, спортивных клубов, самодеятельные туристские группы Пскова и области, а также других городов России. Команда должна состоять из 10 человек.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 24 мая в помещении Клуба туристов по адресу: улица Максима Горького, 47/9. Заседания судейской коллегии совместно с представителями команд состоится 23 мая в 19:00 там же.

Программа слёта:

25 мая

До 20:00 - заезд команд, совещание представителей

22:00 – заседание судейской коллегии по дистанции ночного ориентирования

22:30 – ночное ориентирование

26 мая

9:00 – спортивное ориентирование

11:30 – торжественное открытие слёта. Приветствия команд

11:45 – конкурс капитанов

12:30 – техника пешеходного туризма в командном зачёте

13:30 – техника пешеходного туризма в лично-командном зачёте

14:00 – техника водного туризма, техника горного туризма

16:00 – приём фотоматериалов на конкурс, детские соревнования

18:00 – бой на бревне

21:00 – заседание судейской коллегии, совещание представителей

22-00 – конкурс художественной самодеятельности

27 мая

10:30 – жеребьёвка, показ дистанции туристской эстафеты

11:00 – спортивная туристская эстафета

14:30 – заседание судейской коллегии, подведение итогов конкурсной программы

15:00 – торжественное закрытие слёта, награждение победителей.

Слёт проводится в целях развития массового самодеятельного туризма, совершенствования техники пешеходного, водного туризма, навыков ориентирования, демонстрации нового туристического снаряжения, а также духовного и физического развития личности, патриотизма, бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения.

Общее руководство слётом осуществляет Городская общественная организация «Псковский клуб туристов» при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.