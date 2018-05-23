Псковская таможня отмечает 27-ю годовщину своего создания

13:35, 23 мая 2018, ПАИ

Псковская таможня отмечает 27-ю годовщину своего создания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Псковская таможня создана приказом Главного управления государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете министров СССР от 23 мая 1991 года №173. В 2000 году Псковская таможня стала пограничной.

Приказами ГТК России от 11 февраля 2000 года № 104, от 28 марта 2000 года №238 к Псковской таможне присоединены таможенные посты «пыталовского направления». Приказом ГТК России от 27 ноября 2000 года № 1068 проведена реорганизация Печорской таможни путем её присоединения к Псковской таможне. Приказом ФТС России от 11 октября 2016 года № 1949 проведена реорганизация Себежской и Псковской таможен в форме присоединения Себежской таможни к Псковской таможне. С 1 февраля 2017 года в Псковской области функционирует крупнейший по численности в структуре Северо-Западного таможенного управления таможенный орган и единственная в области – Псковская таможня. В структуре таможни - 14 таможенных постов. В регионе деятельности таможни 10 пунктов пропуска: шесть автомобильных, три железнодорожных и один воздушный.

По итогам 2017 года таможня заняла 3 место среди таможен Северо-Запада по суммам, перечисленным в федеральный бюджет.

«За свою небольшую историю Псковская таможня неоднократно признавалась лучшей пограничной таможней Северо-Западного таможенного управления, - отметили в пресс-службе. - Коллектив профессионалов обеспечивает высокий уровень результатов деятельности по различным направлениям. Программой развития ФТС России до 2020 года предусмотрена реформа таможенного администрирования, подразумевающая переход к полной автоматизации таможенного оформления. Псковская таможня уже сегодня активно применяет технологии авторегистрации и автовыпуска. Коллектив таможни осваивает самые передовые технологии таможенного контроля, участвуя в многочисленных экспериментах и пилотных проектах».