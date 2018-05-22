Через границу Псковской области злоумышленники тайно попытались провезти автомобиль в железнодорожном контейнере

11:55, 23 мая 2018, ПАИ

На таможенном посту в железнодорожном пункте пропуска Посинь на российско-латвийской границе в одном из контейнеров состава, следующего из Латвии в Казахстан, обнаружен незадекларированный автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В результате таможенного досмотра в контейнере выявлен товар, информация о котором отсутствовала в представленных таможенному органу документах: 2 газовых автомобильных баллона, 20 пластиковых подкрылок различных форм и размеров, 4 аккумулятора, 5 колпаков на колеса, 2 пластиковых порога, 2 фаркопа, 3 подлокотника различных размеров, домкрат, 4 глушителя, 5 люков, 6 пластиковых защит двигателя различных размеров, 2 магнитолы, 2 шторки багажника, 27 деталей облицовки салона (обшивка потолка, дверей, багажника) различных форм, 5 полок багажника различных размеров, 4 велосипеда, детский самокат, 2 холодильника, топливный бак, 4 решетки для кроватей различных размеров, 234 пневматические шины, шезлонг, 3 корпуса воздушных фильтров, 8 жгутов электрических проводов с разъемами, 20 уплотнителей для стекол автомобиля различных размеров и автомобиль Toyota Avensis. Весь товар со следами использования, бывший в употреблении.

В предъявленных таможенному органу документах значилось 798 грузовых мест, а фактически перемещалось - 828. Общий вес незаявленного товара составил 3106 килограмма. Товар изъят и помещен на ответственное хранение.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товаров при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита по части 3 статьи 16.1 КоАП России.