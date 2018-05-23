Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу

12:20, 23 мая 2018, ПАИ

Псковская таможня провела подготовительную работу и готова к ожидаемому увеличению пассажиропотока во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На таможенных постах обеспечено максимальное количество должностных лиц, осуществляющих таможенный контроль по направлениям движения физических лиц и транспортных средств, заверили сотрудники ведомства.

Для туристов и болельщиков в информационных зонах пунктов пропуска на российско-эстонской и российско-латвийской границе размещены памятки для пассажиров, содержащие правила и нормы ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вывоза с территории ЕАЭС товаров и денег.

На пассажирском направлении пунктов пропуска гости смогут воспользоваться разговорниками, содержащими перевод наиболее часто используемых фраз на английском, немецком, французском языках. Иностранные граждане при заполнении бланка пассажирской таможенной декларации вправе выбрать бланк на русском, английском, немецком языках или на языке сопредельного государства. Также у лиц, пересекающих государственную границу, появилась возможность ознакомления с таможенным законодательством в электронном виде непосредственно на территории пунктов пропуска.

На таможенном посту МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе есть возможность подачи пассажирских таможенных деклараций в электронном виде.

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Псковская таможня без нарушения сроков совершения таможенных операций уже выпустила декларации на товары, используемые для строительства площадок для проведения соревнований.