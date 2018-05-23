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Политика

Отчёт о работе администрации Псковской области заслушают депутаты 31 мая

Отчёт главы региона о результатах деятельности администрации Псковской области в 2017 году заслушают депутаты регионального парламента на ближайшей сессии 31 мая в 11:00. Дату проведения и повестку предстоящего заседания утвердил 23 мая Совет Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обязанность губернатора ежегодно отчитываться перед Псковским областным Собранием предусмотрена уставом Псковской области с 2010 года. В соответствии со сложившимся порядком на сессии, в ходе которой заслушивается отчёт, присутствуют руководители всех органов исполнительной власти, главы муниципальных образований. По окончании доклада депутаты смогут задать вопросы врио губернатора Михаилу Ведерникову и выступить с личной оценкой деятельности исполнительной власти региона, продолжительность такого выступления ограничена регламентом областного Собрания до пяти минут. По итогам заслушивания ежегодного отчета Собрание примет постановление.

Напомним, девять с половиной месяцев минувшего года регион возглавлял Андрей Турчак – ныне вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», с 12 октября 2017 года обязанности губернатора исполняет Михаил Ведерников, назначенный на эту должность президентом Российской Федерации.

Добавим, что следить за ходом сессии можно онлайн – на главной странице официального сайта регионального парламента.

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