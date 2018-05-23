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Политика

Право формировать совет по оценке качества услуг предлагается дать Общественной палате Псковской области

В Псковское областное Собрание депутатов поступили на рассмотрение поправки к региональному закону «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроектом прописано право Общественной палаты Псковской области формировать общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания и утверждать его состав.

Отмечается, что в действующей редакции закона такой общественный совет создаётся уполномоченным органом области с участием общественных организаций. Нововведение отражает положения федерального законодательства. В общественный совет, который формируется по обращению уполномоченного органа в месячный срок, включаются представители общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, а также общественных объединений инвалидов и общественных организаций ветеранов.

Общественному контролю могут подвергнуться расположенные на территории региона организации социального обслуживания, учредителями которых является область, а также негосударственные организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.

Напомним, оценка качества оказания социальных услуг проводится по нескольким критериям: открытость и доступность информации об организации социального обслуживания, комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворённость качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

Проект закона разработан главным государственным управлением социальной защиты населения Псковской области. Поступивший в региональный парламент пакет документов будет рассмотрен комитетом по труду и социальной политике, после чего решение по законопроекту примет депутатский корпус на сессии Собрания.

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