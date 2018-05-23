По факту ДТП с детьми в Стругокрасненском районе возбуждено уголовное дело

12:52, 23 мая 2018, ПАИ

По факту ДТП с экскурсионным автобусом в Стругокрасненском районе, в котором пострадали дети, Следственный отдел по Пскову Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по результатам доследственной проверки принял решение о возбуждении уголовного дела. Оно заведено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК по региону.



По данным следствия, 22 мая на автодороге Р-23 в Стругокрасненском районе в кювет съехал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Псков – Санкт-Петербург. В автобусе находились 29 человек, 26 из них – дети. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия ряду пассажиров автобуса были причинены телесные повреждения.

Отмечается, что в первые сутки следователи тщательно осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, опросили 26 несовершеннолетних пассажиров, сопровождающих их лиц и водителя автобуса. Назначили 16 судебно-медицинских экспертиз для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших в аварии. Сейчас следователи признают потерпевшими и допрашивают в этом качестве пострадавших пассажиров.

Добавим, что выяснение причин аварии, степени тяжести вреда здоровью пострадавших и установление всех обстоятельств, которые предшествовали транспортному происшествию, продолжается.

Напомним, что ДТП с участием автобуса с детьми произошло 22 мая в 7:27 на 244-м км федеральной автомобильной дороги Р-23 у деревни Цапелька Стругокрасненского района. По предварительным данным, экскурсионный автобус съехал в кювет, так как водитель не справился с управлением - ему стало плохо. По оперативным данным, пострадали 10 человек: двое взрослых и 8 детей.