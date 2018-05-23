Выставка о пограничной службе откроется в Псковском музее-заповеднике 25 мая

14:39, 23 мая 2018, ПАИ

25 мая в 16:00 в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника откроется небольшая выставка, посвященная становлению пограничной службы от Революции 1917 года до 1941 года, сообщила Псковскому агентству информации заведующая Экскурсионным отделом музея Анна Агеева.

«28 мая 2018 года исполняется 100 лет пограничной службе России, – рассказала она. – В этот день в 1918 году был издан Декрет Совета народных комиссаров, который учредил Пограничную охрану государственных границ РСФСР. К этому же времени относится и создание Главного управления пограничных войск. Эта дата с 1958 года стала праздноваться как День пограничника».

Также заведующая экскурсионным отделом отметила, что с 1920 года в результате подписания Тартуского мира с Эстонской республикой Псковская область стала пограничной, а Псков оказался всего в 21 километре от линии государственной границы. «Пограничное положение города сказалось на многих сторонах его жизни. Здесь размещались воинские и пограничные части, неподалёку от города создавались пограничные кордоны, таможни, а в 1930-х годах развернулось строительство укреплений вдоль границы с целью «закрыть её на замок». Городов Псковской земли коснулись и особые правила проживания и передвижения людей, а в 1930-е годы и повышенная «шпиономания»», – добавила Анна Агеева.

На выставке представят подлинные фотографии и документы пограничников псковского, островского и гдовского погранотрядов, их награды.

«Внушительных размеров электрочайник напомнит о шефской помощи комсомола псковским пограничникам: он был подарен комсомольцами завода «Электродело»», – отметила она. – Один из выставочных комплексов расскажет о трагической гибели сотрудника таможни А. Кокле, убитого контрабандистами. Выставка помогает представить себе то тревожное время, когда не только пограничники, но и каждый гражданин нашей страны, невзирая на пол и возраст, был предельно бдителен и готов к защите Родины».