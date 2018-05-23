Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе

17:01, 23 мая 2018, ПАИ

«Михаил Ведерников обратил внимание на инициативную часть населения Псковской области. Ведь у нас уезжают талантливые ребята. Самые умные, креативные, творческие, талантливые люди уезжают учиться в Санкт-Петербург или Москву и там оседают. Формирование таких команд, которые потом реально смогли бы развивать свои бизнес-проекты, соцпроекты, проекты по улучшению качества жизни в регионе – это тоже может быть какой-то «якорной» идеей, чтобы «зацепить» молодежь в регионе», - заявила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя прошедший первый форум проекта #Команда2018, инициированного врио губерантора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Главное, чтобы это не осталось на уровне проектов. Проект всегда имеет продукт, конкретный результат», - отметила Татьяна Светенко. «Очень хотелось бы, чтобы все довели свои проекты до результатов, потому что было очень много интересных инициатив в области молодежной политики, молодежного предпринимательства», - добавила она.

По ее словам, с помощью проекта #Команда2018 инициативная молодежь региона может открыто высказать свои идеи, представить их на суд экспертной группы, коллег.