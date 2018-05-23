0
18:10
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
18:01
Зинаида Иванова: Форум #Команда2018 дал псковичам уверенность, что их идеи могут быть услышаны
17:40
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: За такую рекламу нужно наказывать рублем
17:10
Участницы «Миссис Псков-2018» отдохнули на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
17:01
Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе
15:43
Александр Голышев: Первый форум проекта #Команда2018 вычленил точки роста социокультурного проектирования
14:04
Михаил Ведерников принимает участие в юбилейном молодежном форуме «Ладога 2018»
Еще новости
Общество

Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе

«Михаил Ведерников обратил внимание на инициативную часть населения Псковской области. Ведь у нас уезжают талантливые ребята. Самые умные, креативные, творческие, талантливые люди уезжают учиться в Санкт-Петербург или Москву и там оседают. Формирование таких команд, которые потом реально смогли бы развивать свои бизнес-проекты, соцпроекты, проекты по улучшению качества жизни в регионе – это тоже может быть какой-то «якорной» идеей, чтобы «зацепить» молодежь в регионе», - заявила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя прошедший первый форум проекта #Команда2018, инициированного врио губерантора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Главное, чтобы это не осталось на уровне проектов. Проект всегда имеет продукт, конкретный результат», - отметила Татьяна Светенко. «Очень хотелось бы, чтобы все довели свои проекты до результатов, потому что было очень много интересных инициатив в области молодежной политики, молодежного предпринимательства», - добавила она.

По ее словам, с помощью проекта #Команда2018 инициативная молодежь региона может открыто высказать свои идеи, представить их на суд экспертной группы, коллег.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе Александр Голышев: Первый форум проекта #Команда2018 вычленил точки роста социокультурного проектирования Перекрестное опыление Псковский экослет «Зеленая планета» получил высокую оценку региональных экспертов в области экологии Стали известны команды, которые сыграют в финале Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе Около 500 человек вышли на старт первого этапа соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове Александр Кузьмин: На данный момент всё готово, чтобы первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» прошёл успешно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
23 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
Зинаида Иванова: Форум #Команда2018 дал псковичам уверенность, что их идеи могут быть услышаны
23 мая 2018
Зинаида Иванова: Форум #Команда2018 дал псковичам уверенность, что их идеи могут быть услышаны
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: За такую рекламу нужно наказывать рублем
23 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: За такую рекламу нужно наказывать рублем 1
Участницы «Миссис Псков-2018» отдохнули на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
23 мая 2018
Участницы «Миссис Псков-2018» отдохнули на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance 1
Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе
23 мая 2018
Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе
Александр Голышев: Первый форум проекта #Команда2018 вычленил точки роста социокультурного проектирования
23 мая 2018
Александр Голышев: Первый форум проекта #Команда2018 вычленил точки роста социокультурного проектирования
Михаил Ведерников принимает участие в юбилейном молодежном форуме «Ладога 2018»
23 мая 2018
Михаил Ведерников принимает участие в юбилейном молодежном форуме «Ладога 2018» 4
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу
23 мая 2018
Псковская таможня готова к увеличению нагрузки во время чемпионата мира по футболу 1

Идет загрузка...