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Политика

Иван Цецерский принял участие в селекторном совещании Всероссийского совета местного самоуправления

Сегодня, 23 мая, глава Пскова Иван Цецерский принял участие во Всероссийском совещании по актуальным вопросам местного самоуправления. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Совещание провел председатель Экспертного Совета ВСМС, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Тимченко. В московской студии собрались представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. На связи из различных регионов России были представители местного самоуправления и органов власти.

Дискуссия началась с обсуждения Указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. Вячеслав Тимченко особо подчеркнул, что представители местного самоуправления в регионах нашей страны должны всячески способствовать реализации данной масштабной программы развития России на местах.

Кроме того, участники селекторного совещания обсудили роль муниципалитетов в развитии России, продолжение реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», конкурсы на лучшую муниципальную практику и лучший проект по благоустройству в малых городах и исторических поселениях.

Конкурсы для муниципальных образований и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», как отметили участники совещания, являются важными элементами единого механизма развития страны, стимулами для реализации муниципальной и общественной инициативы, взаимодействия между органами власти и гражданами.

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