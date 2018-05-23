Овцу украл безработный в куньинской деревне

13:44, 23 мая 2018, ПАИ

В ночь на 22 мая в деревне Боровково Куньинского района неизвестный похитил из сарая овцу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полиция подозревает в краже 26-летнего безработного местного жителя.

Кроме того, в тот же день в Порховском районе стражи порядка раскрыли кражу 15 кроликов с местной фермы.

17 мая в период с 16:00 до 17:00 в Новосокольниках из автомобиля ЗИЛ-5301, который был припаркован у кафе по улице Воровского, из барсетки неизвестный украл 38 тыс. рублей. Полиция подозревает в этой краже 24-летнего безработного великолучанина. Он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках у 36-летнего мужчины в учреждении на улице Сибирцева был похищен мобильный телефон, оставленный владельцем без присмотра. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали безработного 37-летнего великолучанина. Возбуждено уголовное дело.

20 мая вечером в Великих Луках 20-летний горожанин забыл на кассе в магазине по проспекту Гагарина свой паспорт, в который были вложены более трех тысяч рублей. Когда молодой человек вернулся за документом, выяснилось, что его вместе с деньгами украли. Полиция задержала подозреваемую в краже 29-летнюю великолучанку. Деньги она успела потратить.

Еще одна кража произошла в Невеле. Из магазина по улице Комсомольской неизвестный похитил шоколад и конфеты. Ущерб составил около 5 тыс. рублей. Полиция подозревает в совершении преступления 29-летнего жителя Белоруссии и начала его розыск.