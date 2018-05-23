Давать скидку при оформлении электронного ОСАГО предложили российские депутаты

15:47, 23 мая 2018, ПАИ

Члены партии ЛДПР внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому автомобилистам будут предоставлять скидку в10% от суммы страховой премии при оформлении договора ОСАГО в электронном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по труду и социальной политике.

Отмечается, что авторами данного предложения выступили глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Законопроект предлагает при составлении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставлять скидку в размере 10% от суммы страховой премии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов документа, в последнее время фиксируется рост случаев управления автомобилем без полисов ОСАГО, в связи с этим введение скидки при оформлении полиса в электронном виде простимулирует граждан к более активному их приобретению.