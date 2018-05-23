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Общество

Десять азиатов собирались незаконно пересечь границу Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области просекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Печорском районе, в нескольких километрах от государственной границы, межведомственная группа в составе сотрудников Пограничного управления, УФСБ России по Псковской области и регионального УМВД России задержала 10 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, которые в сопровождении троих граждан Российской Федерации и гражданина Таджикистана направлялись в сторону границы.

Все задержанные прибыли в Псковскую область на трех автомобилях из Москвы и собирались незаконно пересечь государственную границу, минуя установленные пункты пропуска. В настоящее время решением Печорского районного суда злоумышленники привлечены к административной ответственности по различным статьям в виде штрафов на общую сумму 33,5 тысячи рублей.

Кроме того, граждане одной из стран Юго-Восточной Азии подлежат административному выдворению за пределы Российской Федерации.

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