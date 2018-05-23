Десять азиатов собирались незаконно пересечь границу Псковской области

14:26, 23 мая 2018, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области просекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Печорском районе, в нескольких километрах от государственной границы, межведомственная группа в составе сотрудников Пограничного управления, УФСБ России по Псковской области и регионального УМВД России задержала 10 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, которые в сопровождении троих граждан Российской Федерации и гражданина Таджикистана направлялись в сторону границы.

Все задержанные прибыли в Псковскую область на трех автомобилях из Москвы и собирались незаконно пересечь государственную границу, минуя установленные пункты пропуска. В настоящее время решением Печорского районного суда злоумышленники привлечены к административной ответственности по различным статьям в виде штрафов на общую сумму 33,5 тысячи рублей.

Кроме того, граждане одной из стран Юго-Восточной Азии подлежат административному выдворению за пределы Российской Федерации.