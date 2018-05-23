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Общество

Заявки Великих Лук и Опочки прошли в третий этап Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов

Две конкурсные заявки из Великих Лук и Опочки в категории «Исторические поселения» допущены к публичной защите на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ.

Такое решение приняли члены Федеральной конкурсной комиссии во вторник, 22 мая, на заседании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Публичная защита финалистов пройдет 26–27 мая в Москве перед экспертами Межведомственной рабочей группы, членами Межведомственной рабочей группы и членами Федеральной конкурсной комиссии. По ее результатам будут выбраны 80 проектов-победителей (20 — в категории «Исторические поселения» и 60 — в категории «Малые города»), которые получат субсидии от 30 до 100 млн рублей из федерального бюджета на реализацию. Победители будут объявлены 28 мая.

Напомним, что конкурс на лучший проект благоустройства исторических поселений и малых городов проводит Минстрой России. Цель — создание более привлекательных и благоустроенных общественных пространств, что должно способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды.

Всего в Минстрой России были поданы 455 заявок от 82 регионов, в том числе шесть -  от Псковской области.

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