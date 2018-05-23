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Общество

Ликвидацию несанкционированных свалок в Печорах взяли на контроль активисты ОНФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» инициировали совместный рейд по местам выявленных гражданами несанкционированных свалок мусора в прилегающей к городу Печоры лесополосе и на территории административного центра. К участию в рейде были приглашены представители регионального управления Росприроднадзора и чиновники администрации муниципалитета. Участники рейда зафиксировали 17 объектов. Ликвидацию несанкционированных свалок мусора в Печорах общественники взяли на контроль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее в региональное отделение Народного фронта поступило обращение от жителей Печорского района на большое количество несанкционированных свалок мусора в окрестностях города Печоры: в лесополосе, вдоль дорог и на территории города. Граждане отметили на сетевом ресурсе «Интерактивная карта свалок» 17 таких мест.

Общественники направили обращение на имя главы Печорского района, а также в прокуратуру, региональное управление Росприроднадзора с указанием геокоординат объектов и просьбой принять меры по их ликвидации. После этого был организован совместный выезд на места обнаружения данных несанкционированных свалок мусора.

«Мы проехали по указанным местам и произвели фотофиксацию всех указанных в обращении свалок. В их числе несанкционированные свалки и навалы мусора в лесополосе, состоящие из кусков бытового мусора, ветоши, отходов бумажной, картонной и пластиковой упаковки, обломков мебели, досок, шифера и кусов стройматериалов. Есть свалки в лесополосе и на участках земель сельхозназначения, представляющие собой порубочные остатки, распиленные стволы деревьев, поленья, выкорчеванные фрагменты почвы. Огромная двухметровая свалка выявлена на территории городского кладбища», – рассказал активист ОНФ в Псковской области Михаил Таро.

В ходе рейда специалисты надзорного ведомства и чиновники администрации муниципалитета зафиксировали указанные объекты и заверили общественников о принятии мер по их ликвидации в установленный законом срок.

Активисты Народного фронта взяли на контроль ситуацию с уборкой 17 несанкционированных свалок мусора, выявленных в лесополосе близ города Печоры и на городской территории.

Всего на карту проекта ОНФ «Генеральная уборка» нанесено 211 объектов в Псковской области. Это несанкционированные свалки ТКО и стихийные места складирования мусора на территории городов, лесов и прибрежных зон. На данный момент в регионе убрано 88 свалок, отмеченных на сайте kartasvalok.ru.

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