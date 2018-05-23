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Общество

Псковичи впервые прошли отбор на 6 финал национального чемпионата WorldSkills Russia

По итогам 2-го Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковская область получила право направить своих участников (победителей регионального этапа) на дальнейший отбор в 7-ми компетенциях на 6-й финал. Об этом Псковскому агентству информации сообщил региональный координационный центр WorldSkills Russia в Псковской области Владимир Михайлов.

В частности, псковичи прошли в отбор по компетенциям 29 Hairdressing  - Парикмахерское искусство (отбор в Москве), 34 Cooking - Поварское дело (отбор в Чебоксарах),  41 Health And Social Care - Медицинский и социальный уход (отбор в Тюмени), R10 Rescue Service - Спасательные работы (отбор в Москве), R11 Entrepreneurship – Предпринимательство (отбор в Ярославле),  R10J Rescue Service  - Спасательные работы (Юниоры) (отбор в Москве), R11J Entrepreneurship - Предпринимательство (Юниоры) (отбор в Ярославле).

По итогам проведенных Отборочных соревнований с участием псковичей пройдут сразу три финала.

В компетенции «Спасательные работы (Юниоры)» вошли школьники воспитанники Центра «Патриот»: Диана Бобкова, Иван Власенко, Никита Власенко, Олег Воднев, Иван Семенов. Экспертом (компатриотом) выступает Елена Ильина. Студенты Псковского агротехнического колледжа Диана Ерёмина, Илья Ильин, Александр Комяков, Павел Львов, Александр Петров вошли в состав группы по компетенции «Спасательные работы». Экспертом выступает Алексей Милков. Студентка Великолукского политехнического колледжа Наталья Фомина будет представлять регион в компетенции «Парикмахерское искусство». Эксперт -  Галина Кудрявцева.

Напомним, что с 1 апреля по 25 мая по всей России на 18 площадках были организованы Отборочные соревнования для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Национальный Финал пройдет с 8 по 12 августа в городе Южно-Сахалинск, чтобы побороться за звание лучшего в России.

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