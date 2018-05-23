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Общество

Митрополит Тихон совершил литургию в Михайловском соборе Печерского монастыря

22 мая, в день пренесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари,  митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), глава Псковской митрополии, совершил божественную литургию в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Отмечается, что митрополиту сослужили «братия обители в священном сане».

По окончании литургии было совершено славление святителю Христову и Чудотворцу Николаю.

Затем митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил братию обители и всех богомольцев с праздником.

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