Митрополит Тихон совершил литургию в Михайловском соборе Печерского монастыря
22 мая, в день пренесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), глава Псковской митрополии, совершил божественную литургию в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Отмечается, что митрополиту сослужили «братия обители в священном сане».
По окончании литургии было совершено славление святителю Христову и Чудотворцу Николаю.
Затем митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил братию обители и всех богомольцев с праздником.