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Участницы «Миссис Псков-2018» отдохнули на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
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Общество

Участницы «Миссис Псков-2018» отдохнули на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance

Перед финальным шоу участницы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» отдохнули на официальном pre-paty в Nata Inn Grill & Dance. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • «Миссис Псков 2018» на pre-paty в Nata Inn Grill & Dance
    Фото: Дмитрий Самосудов

В рамках мероприятия, директор конкурса Николай Королев приготовил небольшие сюрпризы для участниц, которые там же и вручил конкурсанткам. Специальными гостями праздника стали девушки из группы «Персики».

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова. 

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».

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