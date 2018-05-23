1 июня в Псковской области откроется 52-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии

16:19, 23 мая 2018, ПАИ

С 1 по 6 июня в Псковской области пройдёт 52-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии и мероприятия, приуроченные к празднованию Пушкинского дня России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

За годы своей истории праздник стал коммуникационной площадкой для отечественных поэтов, деятелей российской культуры, читательской аудитории. Это одно из крупнейших событий в культурной жизни нашего региона и всей страны. Миссия праздника - популяризация богатейшего пушкинского наследия, которое как нельзя лучше формирует и укрепляет в сознании граждан истинные ценности любви и уважения к Родине, чувства патриотизма. Праздник поэзии способствует сохранению русского языка, развитию литературного творчества. 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии имеет научную, просветительскую и очень широкую творческую составляющую, сохраняет традиции», - уверены организаторы.

Вместе с тем организаторы праздника ставят задачу перезагрузки подходов и внутреннего наполнения мероприятий. Для достижения этих целей при разработке афиши использованы самые различные формы и методы работы, ориентированные на разную зрительскую аудиторию. Задача организаторов - включить зрителя внутрь мероприятий и превратить его из стороннего наблюдатели в активного участника.

Художественным руководителем 52-го Пушкинского праздника поэзии является заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Центральные мероприятия праздника поэзии пройдут 2 июня на поляне села Михайловское в Пушкинских Горах с участием известных артистов, писателей, творческих коллективов.

Напомним, с 1967 года ежегодный Пушкинский народный праздник в Михайловском стал проводиться как Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. С инициативой проведения такого народного праздника выступили Союз писателей СССР, псковское областное руководство, широкая общественность. При Союзе писателей СССР был создан постоянный оргкомитет по проведению праздника, его возглавил литературовед и писатель Ираклий Андроников.