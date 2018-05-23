Игорь Потапов: Ситуация с лекарствами в регионе меняется

15:46, 23 мая 2018, ПАИ

«Лукавить не буду, проблем в этом вопросе еще достаточно, но ситуация немножко меняется», – рассказал председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов о ситуации с лекарствами в регионе в ходе пресс-конференции сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Основная проблема – недостаток финансирования в этой части на федеральном и региональном уровне, – отметил он. – Проблема эта не новая, в других регионах она также есть, и даже на последней прямой линии президента об этом говорилось».

По его мнению, необходимо принятие системных мер на федеральном уровне: «На 2018 год уровень финансирования в Псковской области остался приблизительно такой же, но вносятся поправки и финансирование увеличивается, но это и обязательства увеличивает. Мы не первый год ставим вопрос, что обеспечение лекарственными препаратами должно быть принято на федеральном уровне», – заявил Игорь Потапов.

Председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации добавил, что в сфере цен на лекарства активно работает Федеральная антимонопольная служба.

По словам Игоря Потапова, в мире «произошла фармацевтическая революция, которая стоит крайне дорого». «Я не знаю ни одной страны, у которой хватало бы деньги на лекарства. Даже США со своей медициной постоянно взвешивают этот вопрос», - отметил он.