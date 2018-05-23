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Общество

4 раза контрафактные лекарства попадали в Псковскую область в прошлом году

В 2017 году в Псковской области было зафиксировано четыре случая попадания в регион контрафактных лекарственных препаратов. Об этом заявила директор государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина в ходе пресс-конференции, сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Кузьминой, эту продукцию изъяли из оборота, а информацию передали в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о введении уголовной ответственности за продажу недоброкачественных лекарств.

Татьяна Кузьмина отметила, что в прошлом году в России были зарегистрированы 9 наименований контрафактных препаратов (17 серий), поддельных лекарств – 6 наименований (6 серий).

Она добавила, что в Госдуму внесен законопроект, регулирующий торговлю лекарственными препаратами через Интернет.

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