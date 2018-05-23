Срок проведения закупок лекарств необходимо сокращать, уверены в псковском «Управлении фармации»

17:21, 23 мая 2018, ПАИ

Срок проведения закупок лекарств необходимо сокращать, уверена директор государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина. Об этом с пресс-конференции передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы в Правительство и Минздрав направляли предложения о сокращении срока закупок лекарств. Сейчас срок от 60 до 80 дней. Это катастрофически не устраивает ни одну из сторон, - заявила Татьяна Кузьмина. - На сегодняшний день мы ускорить этот процесс не можем».

К тому же, по её словам, был случай, когда поставщики дважды не выходили на аукцион по закупке одного из лекарств.