Всероссийский день библиотек отпраздновали в Пскове

17:37, 23 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 23 мая, в Центральной городской библиотеке Пскова состоялось торжественное мероприятие в честь Всероссийского Дня библиотек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский, заместитель начальника муниципального Управления культуры Вячеслав Рахман и около 30 сотрудников библиотек города.

В приветственном слове Иван Цецерский отдельное внимание уделил предстоящим Ганзейским дням, призвал библиотекарей нести просветительскую функцию не только касательно литературных произведений, но и рассказывать псковичам о перспективах проведения «Ганзы-2019» в Пскове. «Ганзейские дни - это не просто праздник. Это дополнительная возможность привлечь инвестиции, развить городской туризм, а значит сделать Псков лучше. И вы можете помочь нам донести это до жителей города» - рассказал руководитель муниципалитета.

Также Иван Цецерский отметил высокий вклад работников библиотек в интеллектуальное развитие псковичей, поздравил всех с профессиональным праздником, пожелал здоровья, преданных читателей и интересных книг. Руководитель муниципалитета вручил цветы и приветственный адрес заслуженному работнику культуры РФ, директору Централизованной библиотечной системы города Пскова Галине Большаковой и наградил грамотами Псковской городской Думы особо отличившихся сотрудников городских библиотек.

Участники мероприятия также посмотрели видеосюжеты «Библиотека будущего» и о модернизации Боголюбовской поселковой библиотеки. Они отметили, что в Пскове одна из 11 существующих библиотек, по планированию пространства и доступности для всех жителей города, близка к такой «библиотеке будущего».

Отметим, в муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова (МАУК «ЦБС»), входит Центральная городская библиотека и 10 библиотек-филиалов. В 3 библиотеках-филиалах организовано специализированное библиотечное обслуживание детей до 14 лет.

В настоящее время ежедневно записываются в библиотеки ЦБС в среднем 97 новых пользователей-детей до 14 лет, а посещают от 500 до 600 детей до 14 лет в день, что подтверждается системой статического учёта и регистрации.