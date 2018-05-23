Игорь Потапов считает монетизацию льгот неэффективным решением

16:21, 23 мая 2018, ПАИ

Председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов считает монетизацию льгот неэффективным решением, которое требует пересмотра. Об этом он сообщил сегодня, 23 мая, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Та система, которая сложилась по обеспечению лекарств льготников, она очень уязвима, - отметил он. – Отказавшись от таблеток, он [льготник - ПАИ] получает 826 рублей. Естественно, субсидий не хватает. Естественно, область добавляет средства. То есть, когда вы слышите, что Потапову выделили деньги, а он их не тратит [на покупку лекарств - ПАИ], надо понимать: Потапов их тратит, просто не хватает их».