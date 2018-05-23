В день Последнего звонка в Пскове на некоторых улицах ограничат движение транспорта

18:00, 23 мая 2018, ПАИ

24 мая с 12:30 до 13:10 в связи с проведением в Пскове мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню славянской письменности и культуры, будут закрыты для движения автотранспорта площадь Ленина, улица Советская (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьская площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гражданской), улица Поземского (от улицы Труда до площади Ленина), улица Кузнецкая (от улицы Спортивной до улицы Толстого). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение будет приостановлено на время прохождения колонн выпускников школ, которые начнут шествие от Вечевой площади Троицкого собора и пройдут до Зеленого театра.

Продолжится праздник в этот же день в Зеленом театре, где в 17:00 начнется Всероссийский певческий праздник.

Напомним, что самые ранние данные по празднованию дня равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также как «Солунские братья», датируются XII веком. Праздник восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI вв. Во многих городах России в этот день проходят грандиозные празднования на улицах и площадях, концерты, выставки, конференции, круглые столы, демонстрации кинофильмов, открытые уроки в школах и вузах.

Уникальность этого праздника в том, что он проводится совместно Министерством культуры РФ и Русской Православной Церковью и представляет собой значительное явление в культурной и политической жизни всего славянского мира.